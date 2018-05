Het weer van Dirk: Opnieuw zomers

Komende nacht daalt de temperatuur naar een 11 graden, helder. Morgen krijgen we stilaan een verandering te zien. Is de zon eerst nog volop aanwezig, later in de middag krijgen we meer bewolking vanuit het westen en wordt de kans op een bui wat groter. Ik denk dat dit niet eerder is dan in de avond en dan is het nog maar de vraag waar de buien precies overkomen, zoals het nu lijkt het oosten van de provincie. Hou er in ieder geval rekening mee dat er eventueel een bui kan vallen. De wind zwak uit zuidoost. Opnieuw warm, 26 graden, in de namiddag draait de wind naar het westen en stroomt koelere lucht onze regio binnen.

Donderdag buiig en een stuk koeler. Met een graadje of 15 is het wel gedaan. Wind west tot noordwest, matig. Vanaf vrijdag kruipt de temperatuur weer langzaam maar zeker uit het dal, 16 graden. Op zaterdag droog en zonnig, 20 graden. Zondag buien en weer koeler. Foto Kees van der Weij