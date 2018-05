Drijvend podium Watergate bijna klaar

Het drijvende podium voor het openingsconcert van At the Watergate is bijna klaar.

Tijdens de opening morgenavond vanaf 20.30 uur treedt onder ander het Noordelijk Orkest Collectief (onder leiding van Harmen Cnossen) op, met medewerking van muziekscholen uit Noord-Nederland en Ost Friesland/Noord-Duitsland. Dit concert wordt ondersteund door Interreg Deutschland/Nederland.

Het Noordelijk Orkest Collectief speelt een zeer gevarieerd repertoire. Daarnaast treden onder andere topviolist Enzo Kok, drum- en showfanfare Advendo, dj’s, solisten als Marvin Kneefel en Erica Yong en MUZT Musicalopleiding op Spreekstalmeester Bart Meijer (Het Klokhuis, Z@pplive, BZT Show) kondigt alle optredens aan.

De organisatie gaat een poging doen om tijdens het openingsconcert een officieel wereldrecord kazoo spelen te vestigen. Alle deelnemers aan At the Watergate zijn in het bezit van het fluitje. Voor het record is ook het publiek van harte uitgenodigd om mee te blazen. De kazoo is voor slechts € 1,50 verkrijgbaar bij het At the Watergate-informatiepunt aan Galigastraat 5-7 in Sneek.