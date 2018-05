Vroege vogelexcursie IVN vanuit Wijckel

Tijdens de twee uur durende wandeling wordt stilgestaan bij de vogels van bos en rietmoeras. Twee terreintypes betekent extra veel vogelsoorten. We richten ons vooral op de herkenning van de vogelgeluiden en uiteraard op het proeven van de ochtendsfeer. Een bijzondere beleving in een bijzondere omgeving.

De start is om 5.00 uur bij de kerk in Wijckel aan de Menno van Coehoornweg. Rond 7.00 uur wordt afgesloten met koffie of thee op een speciale plek. geadviseerd wordt stevige schoenen of laarzen aan te doen en een verrekijker mee te nemen.

Deelname is beperkt daarom is opgave verplicht. Dit kan na 18.00 bij Sytse Bouwhuis in Wijckel, tel 0514 602230.