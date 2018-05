Het weer van Dirk: Zomers warm

Het was genieten met het weer afgelopen weekend. De zon scheen volop en de temperatuur kwam gisteren rond de 25 graden uit in de stad. Ook vandaag, dinsdag en woensdag verlopen zomers warm, echter op woensdag wordt later op de dag de kans op een (onweers) bui groter. Hemelvaartsdag duikt de temperatuur flink naar beneden en vallen er buien. Vrijdag lijkt weer zonnig te verlopen en kruipt de temperatuur weer wat uit het dal.

Vandaag opnieuw een zonovergoten dag. De temperatuur komt in de stad rond de 25 graden uit en dat is zo'n 9 graden boven normaal. Op en nabij het Sneekermeer wat koeler. Wind zwak, af en toe matig uit het oost tot zuidoosten.

Vannacht helder, minimumtemperatuur 11 graden.

Morgen zonnig en zomers warm, rond de 25 graden, hoogste waarden in de stad, op en nabij het meer wat koeler. Wind zuidoostelijk en is zwak, af en toe matig. Woensdag eerst zonnig en zomers warm, in de middag vormt zich stapelbewolking met later op de dag een bui, mogelijk met onweer. Wind zuidoostelijk, zwak tot matig.