De 72e editie van de 11-Stedenwandelocht plaats herbergt zo'n 1.000 wandelaars die iedere dag een etappe afleggen van gemiddeld 42 kilometer. Voor wie alle 11 steden in 5 dagen aandoet is er het welbekende kruisje. Arno Brok, Commissaris van de Koning, geeft morgenvroeg in de 11Stedenhal (Leeuwarden) het startschot geven van deze ‘Wandeltocht der Tochten’.