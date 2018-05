Brandsma drie, Amsterdam wint Houtevenement

Zeilster Angela Brandsma uit Sneek die na drie races van het Houtevenement dit weekend op het Sneekermeer knap de ranglijst aanvoerde in de Pampusklasse (36 boten!) zakte vandaag terug naar de derde plaats. Stadgenoot Harry Amsterdam was de beste in het magere veld van slechts 7 Regenbogen.

De stuurvrouw van Pampus 99 ging zaterdag uitstekend van start met een eerste en tweede plaats. Froukje Romkes uit Amsterdam begon in Pampus 363 eveneens overtuigend (9, 4 en 3) en zo kon het dat de twee dames het sterk bezette en grote Pampusveld aanvoerden na de openingsdag.

Vandaag konden ze het niet volhouden onder prachtige, maar wel lastige zeilomstandigheden vanwege onder andere de veel schiftende wind. Uiteindelijk kwamen Marco Veenstra uit Bosch en Duin met fokkenist Auke Veenstra boven drijven in de 449. In hun kielzog pakte meervoudig oud-kampioen Paul Bournas uit Hilversum de tweede plaats.

De Snekers Cees van Grieken, voor deze gelegenheid zeilend met Henjo Zwering, werd achter het duo Brandsma/Daan Stoel vierde. Ook de Snekers Tom Otte (5), Gert Pauli (7) en Hertzen Oost (8) schaarden zich bij de beste tien.

Thijs Kort en Willy Boomsma uit Drachten zegevierden in de Zestienkwadraat. In het veld van 20 boten eindigden Albert en Anneke Visser uit Sneek als vierde. Harry Amsterdam, in de 141 zeilend met Roelof de Vries en Steyn van Driessel, kwam drie keer als eerste binnen van de zeven Regenbogen en won royaal voor Jilko Andringa. In de Dertigkwadraat (14 boten) pakte Johan Schootstra uit Leeuwarden na vijf races de eindzege.