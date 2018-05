Workshop Taijiwuxigong bij F en F in Sneek

F en F The Inner Way houdt zaterdag 12 en zondag 13 mei een Taijiwuxigong workshop.

Het Taijiwixigong oefensysteem is ontwikkeld door de Chinese arts Dr. Shen Hongxun. Uit zijn onderzoeken is gebleken dat niet alleen rugproblemen, maar ook negatieve emoties en stress een sleutelrol spelen bij de ontwikkeling van ziekte. Hieruit ontwikkelde hij zijn theorie van de dubbele vicieuze cirkel: verkeerde lichaamshouding en negatieve emoties zijn de primaire oorzaken van de ontwikkeling van de meeste ziekten. Negatieve emoties beïnvloeden de biochemische werking van het lichaam, wat resulteert in de vorming van giftige bijproducten in de stofwisseling. Deze stoffen hopen zich op in ons lichaam, vooral in de ruimtes tussen de wervels, tussen de gewrichten en in de organen.

De meeste problemen met de wervelkolom zijn het resultaat van lang aangehouden verkeerde lichaamshouding. De oorzaak van deze houding staat meestal in verband met werk en gewoonte, daar we de neiging hebben bij bepaalde activiteiten een bepaalde houding aan te nemen. Een chronische verkeerde lichaamshouding in combinatie met de zwaartekracht, veroorzaakt een geleidelijk vernauwen van de tussenwervelruimte.

Bijna iedereen maakt dit proces door en bijna iedereen lijdt hieronder tijdens het ouder worden. Bij vernauwing van de intervertebrale ruimten en mogelijke vergroeiing van de wervels worden de zenuwen en de bloedvaten aangetast die door de rug naar alle organen en weefsels lopen. Dit veroorzaakt het slecht functioneren van organen en ongemak in de onderling betrokken gebieden. Vroege tekenen hiervan kunnen chronische vermoeidheid zijn, gebrek aan energie en gebrekkig functioneren van het immuunsysteem.

Door het aanleren van verschillende staande, zittende en liggende houdingen helpt Taijiwuxigong de mobiliteit van de wervelkolom te optimaliseren. Daarnaast werk je aan het loslaten van negatieve emoties. Taijiwuxigong helpt blokkades in de energiekanalen los te maken en de circulatie van de interne vitale energie te optimaliseren. Dit brengt balans in de regulerende werking van lichamelijke functies, waardoor gezondheid en welzijn toenemen. Het biedt de mogelijkheid om uw natuurlijk evenwicht terug te vinden zowel op fysiek, als op emotioneel vlak.