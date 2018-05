Spectaculair openingsconcert At the Watergate

Het At the Watergate-festival wordt woensdag 9 mei ingeluid met een gratis concert bij de Sneker Waterpoort. De spectaculaire opening, met een podium in De Kolk, begint om 20.30 uur. Toeschouwers kunnen de optredens vanaf de kade en op bootjes meebeleven. Met dit concert worden de Europese deelnemers welkom geheten.

Tijdens de opening treedt onder ander het Noordelijk Orkest Collectief (onder leiding van Harmen Cnossen) op, met medewerking van muziekscholen uit Noord-Nederland en Ost Friesland/Noord-Duitsland. Dit concert wordt ondersteund door Interreg Deutschland/Nederland.

Cnossen kreeg zijn eerste piano- en slagwerklessen toen hij zeven jaar oud was aan de Muziekschool in Sneek. Het huidige Kunstencentrum Atrium dat onderdeel is van Cultuur Kwartier Sneek, organisator van At the Watergate Festival. Cnossen was in Nederland onder andere vaste dirigent bij van het amateurorkest Coro e Orchestra di Giuseppe Verdi in Groningen. Cnossen verhuisde naar Shanghai na een uitnodiging van het Shanghai Broadcasting Symphony Orchestra. Nadat Cnossen in 2005 de Hong Kong Philharmonic Orchestra Fellowship Award won, werd hij door chef-dirigent en artistiek directeur Edo de Waart aangesteld als Resident Conductor van het Hong Kong Philharmonic Orchestra. Nu is hij terug naar zijn geboortegrond in Sneek om het At the Watergate Festival in te luiden.

Het Noordelijk Orkest Collectief speelt een zeer gevarieerd repertoire. Daarnaast treden onder andere topviolist Enzo Kok, drum- en showfanfare Advendo, dj’s, solisten als Marvin Kneefel en Erica Yong en MUZT Musicalopleiding op Spreekstalmeester Bart Meijer (Het Klokhuis, Z@pplive, BZT Show) kondigt alle optredens aan.

De organisatie gaat een poging doen om tijdens het openingsconcert een officieel wereldrecord kazoo spelen te vestigen. Alle deelnemers aan At the Watergate zijn in het bezit van het fluitje. Voor het record is ook het publiek van harte uitgenodigd om mee te blazen. De kazoo is voor slechts € 1,50 verkrijgbaar bij het At the Watergate-informatiepunt aan Galigastraat 5-7 in Sneek.

Het concert vindt plaats in de open lucht en op het water. Wanneer mogelijk, zou de organisatie het op prijs stellen als bezoekers zoveel mogelijk blauwe kleding dragen; blauw is de kleur van At the Watergate.

Met het oog op de te verwachten drukte worden bezoekers geadviseerd om tijdig aanwezig te zijn. Bezoekers kunnen de opening aanschouwen vanaf de Geeuwkade, Wonderbrug en Waterpoortsgracht. De Lemmerweg en de IJlsterkade zijn gereserveerd voor de deelnemers aan At the Watergate. Het concert is ook te volgen via vier grote LED-schermen in de binnenstad. Locaties: Martiniplein, Boschplein, Hoogend en de Marktstraat. Bezoekers die niet kunnen zwemmen, worden aangeraden niet te dicht bij de kaderand te gaan staan. Er zijn geen toiletvoorzieningen aanwezig.

Het is kleinere boten als vletten en sloepen vanaf 19.00 uur toegestaan om in de kolk te liggen. De Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS) is aanwezig voor de nodige begeleiding. De Kolk is via het water alleen toegankelijk vanuit De Geeuw en de Stadsgracht. De Westersingel is voor boten afgesloten en vol is echt vol.