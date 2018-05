Moederdag-verrassing van bakker en bloemenbus

Voor het project hebben de jonge ondernemers Ingrid & Machtelt, die in september 2017 De Bloemenbus hebben opgericht, de handen in elkaar geslagen met de ervaren ondernemers van Echte Bakker Piet Haaksma: Jacob en Anke. het is een unieke en super leuke combinatie, zo zeggen ze zelf.



De Bloemenbus, die in oktober vorig jaar al door de Rabobank werd uitgeroepen tot starter van het kwartaal, gaat als een speer. ,,We hadden nooit durven dromen van zo'n mooie start" zeggen de ondernemers. ,,We zitten vol energie en ons concept slaat leuk aan. Mensen waarderen de persoonlijke aandacht en ervaren de goede kwaliteit. We krijgen enorm veel complimenten over onze verse bloemen."



Jacob en Anke namen in 2013 het bedrijf over. De bakkerij, gevestigd in het hart van Sneek, is een begrip in de stad. De gedreven ondernemers vielen al meerdere malen in de prijzen door hun passie voor het vak en de kwaliteit van hun producten. Zo werden ze in 2015 én 2016 geprezen tot 'Beste Echte Bakker van Friesland'.



,,Wat hoort er nu onafscheidelijk bij moederdag? Ontbijt op bed & bloemen natuurlijk! Hier moesten we wat mee doen. Er ontstond het idee van ontbijt & bloemen op bed service. Dit hebben we uitgewerkt. Op moederdag brengen we verse ontbijtjes met boeketjes rond door Sneek. In het ontbijtpakket zitten onder andere heerlijke afbakbroodjes zodat je een leuk bak-momentje met de kids hebt en het huis heerlijk naar vers gebakken brood ruikt. Ook voor de 'oudere' moeder/oma is het een leuke verrassing, wie wil er nu niet zo wakker worden?! Wil je weten wat er verder nog in het ontbijtpakket zit of alvast zo'n leuke verassing bestellen? Kom langs in één van de winkels of kijk op de Facebookpagina's."