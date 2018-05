Het weer van Dirk: Flink warmer

We krijgen een weekend met warm lenteweer en veel zon, de temperatuur komt zondag boven de 20 graden uit. Ook na het weekend houden we eerst het warme weer en lijkt het met 23 graden meer zomer dan lente.

Na een koude nacht met hier en daar vorst aan de grond, is de zon vandaag weer goed aanwezig. Ze zorgt er voor dat de temperatuur in de stad op een 17 graden uitkomt, dit bij niet al te veel wind uit het noordoosten. Deze is zwak, af en toe matig.

Vannacht helder, minimumtemperatuur 4 graden.

Morgen warmer, met de zon erbij komt de temperatuur op een 19 graden uit in onze stad. Wind draait naar het noordoost tot oosten en is zwak tot matig. Zondag zonnig en bij een oostelijke wind wordt het maar liefst 21 tot 23 graden in de stad, op en nabij het Sneekermeer wat lager. Maandag opnieuw warm met opnieuw flink wat zon.

Dirk van der Meer.