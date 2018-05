Cursus aangepast zeilen in mei en juni van start

Van 3 tot en met 7 augustus zijn de European Sports for All Games. In het voorprogramma van dit evenement vinden verschillende sport- en beweegactiviteiten plaats. In mei en juni vinden op vier verschillende locaties in Friesland, onder andere in Sneek en Heeg, gratis zeilcursussen plaats voor mensen met een verstandelijke handicap. Aanmelden als deelnemer en begeleider kan tot 20 mei.

De organisatie zoekt deelnemers van 16 jaar en ouder, die in vijf avonden willen leren zeilen. Ook zoekt de organisatie vrijwilligers die de zeillessen willen begeleiden. In Grou, Sneek en Bergum zijn de cursussen op donderdagavond: 24, 31 mei en 7, 14, 21 juni. In Heeg is zeilen mogelijk op dinsdagavond: 22 en 29 mei, 5, 12 en 19 juni. De lessen starten om 18.30 uur.



De deelnemers en begeleiders die de cursus gevolgd hebben, mogen meedoen aan de Sneekweek. Er wordt door de organisatie van de Sneekweek een speciaal programma georganiseerd op 4, 5 en 6 augustus. Er hebben zich inmiddels zeilers uit Rotterdam, België en Sneek aangemeld.



Deelnemers en ook begeleiders kunnen zich aanmelden via sportsforall2018.eu/zeilen.



De cursus en de European Sports for All Games worden mogelijk gemaakt door Sport Fryslân, NOC*NSF, TAFISA, De Friesland Zorgverzekeraar, Stichting De Friesland, de Provincie Fryslân, Leeuwarden-Friesland2018 en Erasum+Programma.