Buurtzorg omarmt beeldzorg

Buurtzorg in Sneek en Mobiléa Beeldzorg slaan in een pilot de handen ineen om het zorgproces voor ouderen te optimaliseren.

Mobiléa uit Sneek zegt één van de meest vernieuwende en toonaangevende leveranciers te zijn van Beeldzorg voor mensen met een verstandelijke beperking, ook zorg op afstand genoemd. Mobiléa ontwikkelt met een eigen team technologie en maakt gebruiksvriendelijke Beeldzorg-functies op basis van samenwerking met zorgorganisaties en hun cliënten.

Met diverse nieuwe functies die op de Zorg & ICT beurs te Utrecht zijn gepresenteerd is Beeldzorg voor ouderen nu ook functioneel gemaakt en voor zorgorganisaties volledig mobiel inzetbaar. Zoals online begeleiding in therapietrouw, controle van medicijninname als zelf insuline spuiten, het begeleiden in het bereiden van gezond eten, beter contact met mantelzorgers en tijdens een beeldzorg-gesprek het via een telefoonnummer de huisarts of specialist bijschakelen. Niet alleen de vormgeving, maar tevens alle randvoorwaarden zijn op basis van praktijkervaring ingevuld.

Hierdoor is het gebruik van Beeldzorg toegankelijk en gemakkelijk te begrijpen voor mensen zonder digitale kennis. Door de inzet van beeldzorg neemt de kwaliteit van zorg thuis en de zelfredzaamheid en persoonlijke vrijheid van de cliënt toe. Beeldzorg als waardevolle aanvulling op de bestaande zorg en dat het bovendien zal leiden tot minder reistijd en kosten qua zorg

Buurtzorg werkt met kleine zelfsturende teams van ervaren wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden. Binnen deze zelfsturende teams is alle expertise aanwezig voor verpleging en verzorging.

Het kan onder andere gaan over zorg en begeleiding bij ziekte of na een operatie; casemanagement dementie en zorg in de laatste levensfase. Samen met de cliënt thuis en de mensen om hen heen wordt er gekeken naar de mogelijkheden om verantwoord thuis te wonen. Eigen regie en zelfredzaamheid worden gestimuleerd en ondersteund. Geïntegreerde Thuiszorg Buurtzorg vindt het belangrijk nauw samen te werken met andere disciplines zoals de huisarts, fysio- en ergotherapeut en gebruik te maken van innovatieve hulpmiddelen. Buurtzorg gaat hierbij mee in technologische ontwikkelingen om zo de zorg voor de hulpbehoevende oudere thuis te verbeteren.